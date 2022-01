Und der dritte Punkt war, dass also man schon eine Infektion haben kann und später dann Nachwirkung hat, ohne so richtig zu wissen "ich hatte Omikron". Das kann sich ganz unterschiedlich äußern. Das geht von einfachen Dingen wie Schlafstörungen, Nachtschweiß, Erschöpfungszuständen, bis zu Auffälligkeiten wie kognitiven Störungen oder Gefäßerkrankungen. Gefäßerkrankungen, die sich dann an den Organen manifestieren. Also mal ein Herzinfarkt, mal eine Thrombose, das kann auch noch später kommen. Also da scheint es Zusammenhänge zu geben, ohne dass das aus meiner Sicht hundertprozentig klar ist.

Aber mir scheint, je mehr ich mich mit ihnen unterhalte, als wäre die momentane Situation zumindest für Forschende in der Medizin gerade so ein richtiges El Dorado, oder?

Also wer zu Covid forscht, der hat sicher ein gutes Gebiet, dann natürlich auch die, die die Langzeitfolgen angehen, also Post- und Long-Covid und man darf auch nicht vergessen, dass die, die jetzt in der Impfstoff-Forschung und -Herstellung sind, natürlich auch sehr gefordert sind.

Es hat ja noch nie vorher solche Anstrengungen gegeben, zum Beispiel einen Impfstoff herzustellen. Das ging ja so schnell, also innerhalb eines Jahres! MRNA-Impfstoffe herzustellen, das ist schon eine gewaltige Leistung und man muss ja auch sagen das, was dahintersteht, das ist ja nicht nur die Erforschung des Impfstoffs. (Interessant ist, es geht ja jetzt immer um den Tot-Impfstoff, aber mRNA ist natürlich auch in gewisser Weise ein Totimpfstoff, also da lebt ja nix.)