Unangemeldete Corona-Protest-Demo in Nordhausen

In Nordhausen haben nach Angaben der Polizei am Samstag rund 120 Menschen unangemeldet gegen Pandemie-Regeln protestiert. Zunächst hatten sich demnach am Nachmittag Menschen auf dem August-Bebel-Platz getroffen. Schließlich formte sich ein Zug zum Rathaus, dem sich weitere Menschen anschlossen. Die unangemeldete Versammlung endete nach rund eineinhalb Stunden.

Wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz wird gegen sechs Teilnehmer ermittelt. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel