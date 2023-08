Seit Anfang März läuft gegen das Dorfladen-Startup "Emma's Tag und Nacht Markt" ein Insolvenzverfahren am Amtsgericht Erfurt. Dem Unternehmen mit Sitz in Erfurt gehören in Thüringen sieben 24-Stunden-Läden. Von diesen sind aktuell aber nur die in Kammerforst, Grabe und in Altengottern im Unstrut-Hainich-Kreis geöffnet.