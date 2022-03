Regen, Wind, Sonne - all das ist Wetter. Aber auch Pflanzen und deren jahreszeitlich bedingte Entwicklungen gehören dazu. Phänologie nennt man diese Wissenschaft von wiederkehrenden Wachstums- und Entwicklungserscheinungen in der Natur. Und die ist auch für Meteorologen wichtig. Hilfe bekommen die Wetterfrösche von sogenannten phänologischen Wettermeldern. Eine von ihnen ist Ulla Blume.

Die Wetterbeobachterin lebt mit ihrem Mann in Woffleben bei Ellrich am Fuße des Harzes. Ulla Blume ist gern draußen an der frischen Luft und mag die Natur. Und sie liebt ihren Garten. Die Pflanzen im Wandel der Jahreszeiten beobachtet sie seit Kindertagen. Seit Jahrzehnten macht sie dies auch ehrenamtlich für den Wetterdienst .

Mit ihrem DWD-Tagebuch schlendert sie durch den Garten, streicht über die Schneeglöckchen, schaut nach der Hasel. Doch nicht nur in ihrem Garten beobachtet sie die Pflanzen. Vorgeschrieben für Beobachtungen ist ein Umkreis von fünf Kilometern. Um zu schauen, ob die Erle bereits anfängt zu stäuben, macht sie also einen Spaziergang.

Denn Erlen brauchen Wasser, sagt Ulla Blume. Und deshalb muss sie ans Flüsschen laufen. In ihrem Garten hat sie zwar auch einen Teich. Eine Erle allerdings wächst dort nicht. Auf die Blüte der Linde im Sommer freut sie sich am meisten. Das liege nicht nur daran, dass sie so gut duftet, verrät sie. "Lindenblüten sind gut für meine Bienen." Ulla Blume ist Imkerin. 13 Bienenvölker stehen in ihrem Garten.