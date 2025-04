An der Straße zwischen Herreden und Nordhausen ist in der Nacht zu Karfreitag bei einem Unfall ein Radfahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr ein 57-jährige E-Bike-Fahrer auf dem Radweg in mehrere Fußgänger, die dort unterwegs waren. Der Fahrer, der keinen Helm trug, stürzte dabei.