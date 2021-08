In der Gemeinde Hohenstein im Landkreis Nordhausen hat der einzige Supermarkt seinen Standort aufgegeben. Wie der Betreiber auf seiner Internetseite bekannt gab, schloss der Edeka-Markt zum Wochenende. Eine Sprecherin des Rathauses sagte MDR THÜRINGEN, dass es in der gesamten Gemeinde damit keinen Supermarkt mehr gibt. Auch eine Postfiliale befand sich in dem Gebäude.