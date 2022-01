Fast unscheinbar: Die Informationstafel über das KZ Mittelbau-Dora. Häftlinge von dessen Außenlager Boelke-Kaserne wurden hier am Ende des Zweiten Weltkriegs bestattet. Die Boelke-Kaserne am südlichen Stadtrand von Nordhausen galt als Sterbelager des KZ Mittelbau-Dora, hier wurden todkranke Häftlinge nahezu ohne medizinische Betreuung untergebracht und ihrem Schicksal überlassen. Nach der Einnahme Nordhausens durch die US Army wurden rund 1.300 in der Boelke-Kaserne aufgefundene tote Häftlinge auf dem Ehrenfriedhof bestattet. Viele von ihnen waren beim alliierten Bombenangriff am 3. und 4. April 1945 auf Nordhausen ums Leben gekommen, dem sie von der SS schutzlos ausgeliefert worden waren. Bildrechte: MDR/Armin Kung