Im September 2021 war es dann so weit. Der Stadtrat beschloss, den Ehrenfriedhof neu zu gestalten. Die Wünsche der Opferverbände sollten dabei berücksichtigt werden. 900.000 Euro werden dafür in das Projekt investiert, etwa 40 Prozent davon vom Land Thüringen gefördert. Nun aber gibt es Widerstand. Die Pläne von der Stadt sehen vor, dass etwa 30 Bäume auf dem Gelände gefällt werden sollen.

Gisela Hartmann sitzt in Nordhausen für die Grünen im Stadtrat. Sie kritisiert, dass intakte Bäume mit Blick auf den Klimawandel nicht gefällt werden sollten. So sieht es auch der Kreisverband des BUND. Vor allem Mehlbeeren befinden sich auf dem Friedhof. Diese Bäume können 70 bis 100 Jahre alt werden. BUND-Kreisverbandschefin Heidi Schell forderte, dass diese Chance ihnen auch eingeräumt werden sollte. Außerdem könnten sie als "optische Bereicherung der Gedenkstätte" betrachtet werden.

Damit sich jeder selbst ein Bild vom Zustand des Ehrenfriedhofs machen kann, lädt die Stadt nun interessierte Bürger in die Trauerhalle am Hauptfriedhof ein. Dort soll am 12. Januar um 14:30 Uhr das Projekt noch einmal ausführlich vorgestellt werden. Anschließend können die Besucher an einem Rundgang mit einem Baumgutachter teilnehmen.