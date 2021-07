Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schmalingstraße in Ellrich (Landkreis Nordhausen) sind am Sonntagabend fünf Menschen verletzt worden, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Das Feuer war nach Polizeiangaben am Abend gegen halb neun in einem aus unbekannter Ursache an Verteilerkasten im Flur des Hauses ausgebrochen.

Das Gebäude ist durch den Brand unbewohnbar. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel