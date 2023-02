Ein Video, dass vermeintlich eine Wolfsfamilie in Niedersachswerfen zeigt, hat eine große Welle geschlagen. Zu sehen sind drei wolfsähnliche Tiere, die in Niedersachswerfen mutmaßlich "spazieren" gehen. Ein Passant hatte die Tiere in der vergangenen Woche beobachtet und gefilmt. Die Aufnahmen stellte er ins Internet, was zu Diskussionen über die Herkunft der Tiere führte.