Der Erdfall zwischen Buchholz und Steigertahl im Landkreis Nordhausen wird saniert. Landrat Matthias Jendricke (SPD) hat am Freitag in einer Eilentscheidung die Sanierung beauftragt.

In den vergangenen zwei Wochen fanden Probebohrungen an dem Erdfall in 25 Metern Tiefe statt. Diese ergaben den Angaben nach, dass der Erdfall ausgeräumt und verfüllt werden könne.