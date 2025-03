An der Kreisstraße 37 im Landkreis Nordhausen finden Probebohrungen an einem Erdfall statt. Nach Angaben des Landratsamts sind die Ergebnisse in zwei Wochen zu erwarten. Erste Ultraschall-Bohrungen haben ergeben, dass es keinen Sinn mache, den Erdfall einfach zu füllen, sagte Jessica Piper, Sprecherin der Stadt Nordhausen. Durch die Witterung breite sich der Radius des Erdfalls immer weiter aus. Ziel der Bohrungen sei, ein Sanierungskonzept für die vorhandenen Straßen zu finden.