Einer der Ersten war Carsten Heise. Im September 1998 ging er zum Weinberg in Nordhausen und schrieb sich ein. BWL sollte es sein. Damals hieß die Hochschule noch Fachhochschule und sie war die jüngste in ganz Thüringen. Heise gehörte zu den ersten 120 Studierenden Nordhausens. "Ich bin gebürtiger Nordhäuser, aber 1984 floh meine Familie aus der DDR. Das Studium war die Gelegenheit, in meine Heimatstadt zurückzukehren", erinnert sich Heise.