Fahndung mit Phantombild Frau in eigener Wohnung zusammengeschlagen und beraubt

Die Polizei sucht öffentlich mit der Hilfe von "Kripo live" nach Hinweisen, die zur Aufklärung eines Raubüberfalls in einem Mehrfamilienhaus in Nordhausen beitragen könnten. Gefahndet wird mit einem Phantombild nach einem Mann, der am 26. August eine 33-jährige Frau in ihrer Wohnung überwältigt und fixiert hatte, um sie zu bestehlen. Der Unbekannte hatte zuvor geklingelt und die dann geöffnete Tür aufgestoßen, um sich Zutritt zu verschaffen.