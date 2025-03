Bildrechte: Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen

Polizei bittet um Hinweise Überwachungskamera filmt mutmaßliche Täter bei Einbruch in Tankstelle

02. März 2025, 05:00 Uhr

Die Polizei fahndet nach Dieben, die in der Gemeinde Niedergebra im Landkreis Nordhausen in eine Tankstelle eingebrochen sind. Durch Diebstahl und Zerstörungen wurde dabei ein Schaden in fünfstelliger Höhe verursacht.