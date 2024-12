In Nordhausen hat es am Sonntagabend in einer Wohnung am Stadtrand gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer aus noch unbekannten Gründen gegen 20.30 Uhr aus. Die Bewohner - eine Mutter mit sechs Kindern - konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.