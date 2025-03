Wer Mitglied in einem Fitnessstudio ist, weiß um das Dilemma: Zu den Zeiten, in denen man selbst am liebsten trainiert, tun das meist auch andere. Und wenn die Trainingsräume leerer werden, schließt auch bald das ganze Studio. Wie wäre es, wenn man stattdessen auch um drei Uhr nachts trainieren könnte?

In Obergebra, einem Ortsteil von Bleicherode, ist das jedenfalls kein Problem. Das "Fitomat" hat hier rund um die Uhr geöffnet. Dafür fehlen die Trainer. Persönliche Termine gibt es nur auf Anfrage. Für Geschäftsführer Eric Drößler passt das Konzept perfekt nach Nordthüringen. "Gerade wenn man sich den ländlichen Raum in Thüringen anschaut, dann ist es ja auch häufig so, dass in vielen Gemeinden vielleicht nur noch Automaten stehen, an denen man zum Beispiel Lebensmittel erwerben kann. Und ich sehe eigentlich, dass das hier das Äquivalent dazu im Fitnessbereich darstellt", erklärt der 25-Jährige.