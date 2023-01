In einem Industriegebiet in Nordhausen ist am Freitagmittag eine Bombe gefunden worden. Nach erster Prüfung handelt es sich laut einem Polizeisprecher um eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Blindgänger wurde bei Abrissarbeiten in der Rathsfelder Straße entdeckt.

Die Fliegerbombe wurde bei Abrissarbeiten gefunden. Bildrechte: Stadt Nordhausen