Die vier Männer im Alter von 18 bis 28 Jahren stammen aus Pakistan und Afghanistan. Die Befragungen ergaben, dass sie offensichtlich von einem Schleuser in Rumänien am Freitag auf den Sattelschlepper gebracht wurden. Der bulgarische Lkw-Fahrer wusste laut Bundespolizei nichts davon. Die vier Männer kamen vorerst in die Erstaufnahmestelle in Suhl.