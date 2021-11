Gas wird für viele Menschen in Thüringen 2022 voraussichtlich mehr Geld kosten.

Gas wird für viele Menschen in Thüringen 2022 voraussichtlich mehr Geld kosten. Bildrechte: dpa

Mit höheren Kosten müssen angesichts gestiegener Preise an den Energiebörsen viele Gaskunden in Thüringen rechnen. Nach einer Umfrage von MDR THÜRINGEN Anfang November gaben nur zwei Stadtwerke an, die Preise stabil halten zu wollen. Bei den Eichsfeldwerken zum Beispiel wird der Gaspreis im kommenden Jahr um elf Prozent steigen. Über alle Preiserhöhungen müssen die Kunden bis 19. November informiert werden. Sie haben dann ein Sonderkündigungsrecht.