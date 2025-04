In Nordhausen ist am Montag, der Befreiung der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora vor 80 Jahren gedacht worden. Das Konzentrationslager war am 11. April 1945 durch Truppen der US-Armee befreit worden. Mehr als 400 Angehörige unter anderem aus Frankreich, Amerika, Russland und der Ukraine kamen nach Nordhausen, um ihrer deportierten Verwandten zu gedenken.