Fahrplanwechsel "Geisterzug" hält jetzt doch in Thüringen

Die als "Nordthüringer Geisterzug" bekanntgewordene Regionalbahn hält nach dem neuen Winterfahrplan der Bahn ab Montag auch in Thüringen - konkret in Ellrich. In diesen Zug konnten bisher Fahrgäste erst in Walkenried in Niedersachsen einsteigen. An allen Thüringer Unterwegsbahnhöfen stoppte der Zug bisher nicht.