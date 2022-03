In Heringen/Helme im Landkreis Nordhausen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag zwei Geldautomaten angegriffen und Bargeld erbeutet.

Wie die Polizei mitteilte, sprengten die Täter den Geldautomaten einer Sparkasse gegen 2:20 Uhr in die Luft. Der Automat wurde schwer beschädigt, Türen und Fenster zerstört. Einen zweiten Automaten hebelten die Täter auf. Von der Polizei hieß es: "Fest steht mittlerweile, dass die Täter Bargeld erbeuteten. Zur Höhe sind noch keine Angaben möglich." Der Sachschaden allein im Gebäude mit der Sparkassenfiliale werde auf 300.000 bis 400.000 Euro geschätzt, der in der Volksbankfiliale auf 5.000 Euro.

Die Täter verließen Heringen mit einem hochmotorisierten Auto schnell wieder - angeblich Richtung Autobahn 38. Durch die Detonation entstanden auch Risse im Inneren des Sparkassengebäudes, in dem sich auch Wohnungen befinden. Das Gebäude wurde evakuiert, Bewohnerinnen und Bewohner kamen laut Polizei bei Bekannten unter. Ob und wann die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren können, war am Dienstagnachmittag noch offen.