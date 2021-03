Gemeinschaftsgarten in der Stadt Urbane Gärtner starten in Nordhausen in die Saison

Der Verein Urban Gardening betreibt in Nordhausen einen Gemeinschaftsgarten in der Innenstadt. Auf dem grünen Gelände geht es nicht nur ums Gärtnern. Die Gruppe bietet auch Kulturabende und Workshops an. Im jüngsten Projekt versuchen sich die Aktiven in "Solidarischer Landwirtschaft".