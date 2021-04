Für die Öffnungen gelten allerdings strenge Hygieneauflagen: Der Zutritt ist nur mit einem maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Schnelltest oder einem maximal 48 Stunden alten PCR-Test möglich. Anders als bei anderen Versuchen müssen auch Kinder unter 14 Jahren getestet werden. Ausnahmen gelten nur für Kinder bis maximal 4 Jahre. "Wir hätten angesichts unserer konstant niedrigen Infektionszahlen im Rahmen des Modellversuchs gern mehr zugelassen und somit die Zugangsvarianten auch gern unkomplizierter geregelt", betont Landrat Matthias Jendricke. "Mehr war aber derzeit leider in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium nun nicht möglich."

Mit dem negativen Testergebnis wird dann eine Bescheinigung ausgegeben, die in den Geschäften, Museen und Galerien vorgezeigt werden können. Außerdem müssen Kunden und Besucher, die am Modellversuch teilnehmen, ihre Kontaktdaten hinterlassen. Das kann entweder digital per App auf dem Smartphone oder manuell auf Papier erfolgen. Trotz negativem Testergebnis muss auch weiterhin medizinische Maske oder FFP2-Maske getragen werden.