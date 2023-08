In Görsbach im Landkreis Nordhausen hat am Donnerstagnachmittag ein Wohnhaus gebrannt. Die 88-jährige Bewohnerin konnte rechtzeitig und unverletzt aus dem Haus in der Robert-Koch-Straße gerettet werden, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Feuerwehren brachten den Brand unter Kontrolle. Bildrechte: Feuerwehr/Silvio Dietzel