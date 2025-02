In Görsbach (Kreis Nordhausen) hat die Polizei Samstagnacht nach einem mehrstündigen Einsatz einen Mann festgenommen. Der 42-Jährige aus Nordhausen war zunächst am Samstagnachmittag mit mehreren Anwohnern in Görsbach in Streit geraten und soll sie dabei mit einem Luftgewehr bedroht haben. Als die Polizei vor Ort ankam, verbarrikadierte er sich in einer Garage.

Bildrechte: Silvio Dietzel