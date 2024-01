In Heringen (Kreis Nordhausen) ist am Samstagnachmittag ein Mann mit seinem Auto in einen Fluss gestürzt. Der 89-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seinem Auto auf einem Feldweg plötzlich ins Rutschen gekommen und mit seinem Auto den Hang hinab und in den Fluss gestürzt. Das Auto versank daraufhin zur Hälfte im Wasser.