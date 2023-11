Konkret geht es um zwei Teilzeitstellen. Diese sind bedroht , weil eine Finanzierungslücke entstanden ist. Das Land will 2024 die Mittel für Schulsozialarbeit deutlich aufstocken. Der Landeshaushalt wird aber frühestens im Dezember 2023 beschlossen. Die Kreise können erst im kommenden Jahr mit dem Geld planen. In der Zwischenzeit würden die Schulsozialarbeiterstellen am Nordhäuser Herder-Gymnasium wegfallen.

Damit das nicht passiert, will der Kreistag in Vorleistung gehen. Wenn der Bescheid vom Land vorliege, sollen die Ausgaben reguliert werden, heißt es in der Ergänzung. Die Mehrheit der Kreistagsmitglieder stimmte dem zu. Landrat Matthias Jendricke (SPD) verwies darauf, dass die Willensbekundung für den Haushalt nicht bindend sei. Ein regulärer Antrag zur Rettung der Schulsozialarbeit könne erst in der nächsten Kreistagssitzung beschlossen werden.