Wenn Nordhausen eines kann, dann sind es Evakuierungen. Bis heute werden in der Südharz-Stadt mehrere Weltkriegsbomben pro Jahr aus der Erde geholt und entschärft. Jedes Mal müssen Einwohner ganzer Stadtteile ihre Wohnungen räumen. Polizeikräfte kontrollieren die Straßen. Ein City-Notruf wird in kürzester Zeit besetzt. Im Radio laufen Warnungen. Ein eingespielter Krisen-Ablauf. "Ein Problem bei der Flutkatastrohe in Rheinland-Pfalz war, dass die Verwaltungen nicht in Evakuierungen geübt waren. Dieses Problem haben wir nicht. Bei uns sind Verwaltung und Einsatzkräfte für den Krisenfall geübt", sagt Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann auf einer Versammlung zur Hochwasservorsorge.