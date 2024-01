Bildrechte: picture alliance/dpa | Heiko Rebsch

Mönchpfiffel-Nikolausrieth Deichöffnung an Helme wird wegen steigenden Hochwassers vertieft

04. Januar 2024, 08:59 Uhr

Die andauernden Regenfälle lassen die Flusspegel in Thüringen weiter steigen. An der Helme im Kyffhäuserkreis stehen Bagger bereit, um die Deichöffnung weiter zu vertiefen. Am Donnerstag will Bundeskanzler Olaf Scholz das Hochwassergebiet besuchen.