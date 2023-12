Aufgrund der kritischen Hochwasserlage in Nordthüringen wird der Ortsteil Windehausen der Stadt Heringen bei Nordhausen geräumt. Die Evakuierung sollte am Montagmittag anlaufen, sagte Heringens Bürgermeister Matthias Marquardt MDR Thüringen. Der Ort sei derzeit nicht mehr befahrbar. Für die Unterbringung der rund 400 Menschen stehe eine Sporthalle in Heringen bereit. Bereits am Heiligabend waren die Einwohner zur freiwilligen Evakuierung aufgerufen worden. Dieser waren aber bislang nur wenige gefolgt.