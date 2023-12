In Thüringen liegen laut Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz noch zwei Flusspegel über der Hochwassermeldestufe 1. Dies betreffe die Unstrut in Oldisleben und die Werra in Gerstungen. Sechs Pegel an Werra und Nahe in Südthüringen sowie an Zorge und Bere in Nordthüringen lagen weiter über der Vorwarnstufe (Meldebeginn).