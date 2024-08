Nach dem Hochwasser der Helme Ende 2023 in Windehausen im Kreis Nordhausen hat die Landesregierung bisher rund 272.000 Euro Soforthilfen an Betroffene ausgezahlt. Das teilte die Thüringer Staatskanzlei am Donnerstag mit. Insgesamt seien 75 Anträge beim Land eingegangen, 73 konnten demnach bislang beschieden werden.