Am alten Hotel "Fürstenhof" in Eisenach ist über Ostern das Dach eines Gebäudeteils eingebrochen. Anwohner hatten am Karfreitag laut Polizei eine große Staubwolke bemerkt. Das 1902 eröffnete "Kurhaus Hotel Fürstenhof" in der ehemaligen Bornemannschen Villa steht seit Jahrzehnten leer und ist nur noch eine Bauruine.