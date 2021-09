In einem großen Waldgebiet an der Landesgrenze zwischen Thüringen und Niedersachen haben Polizei und Feuerwehr sieben Stunden lang nach einem möglicherweise abgestürzten kleinen Hubschrauber gesucht. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich zuvor ein Augenzeuge per Notruf gemeldet. Dieser will beobachtet haben, wie ein Luftfahrzeug möglicherweise wegen Motorproblemen an Höhe verlor und dann verschwand. Die Polizei in Niedersachsen soll laut einem Bericht des Harz Kuriers weitere ähnliche Notrufe erhalten haben.