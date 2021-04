Nach fünf Tagen ist bei Ellrich im Kreis Nordhausen eine Hündin aus einem fünf Meter tiefen Erdloch gerettet worden. Die Hündin Cleo war am Ostermontag bei einem Spaziergang plötzlich verschwunden. Trotz des Einsatzes von Suchhunden gab es tagelang kein Lebenszeichen von dem Tier. Erst am Samstag entdeckte die Schwiegertochter der Familie den Border-Collie-Tibet-Terrier-Mischling in einem Erdfall-Loch unter einer Baumwurzel.