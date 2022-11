Dem MDR berichtet der Wachmann auch von Szenen, die ihn an DDR-Zeiten und die Glienicker Brücke in Berlin erinnert hätten: Es gebe Großeltern, die nachmittags schüchtern zu Fuß die Baustelle überschreiten, um auf der anderen Seite ihre Enkelkinder in Empfang zu nehmen, die ab 15 Uhr aus den Kindergärten in Petersdorf oder Herrmannsacker kommen.