Jüdisches Leben in Thüringen Kulturelles Erbe erhalten: Hochschule Nordhausen digitalisiert Jüdische Friedhöfe

Jüdische Friedhöfe sind in vielen Städten die letzten Orte, die an jüdisches Leben erinnern. Details zu den dort begrabenen Menschen stehen auf den Grabsteinen. Viele Steine sind aber Hunderte Jahre alt und verfallen. So gehen historische Quellen vollkommen verloren. Die Hochschule Nordhausen löst das Problem mit einem neuen Forschungsprojekt auf digitalem Weg.