Mit einer erfundenen Entführungsgeschichte hat ein elfjähriger Junge am Mittwoch einen Polizeieinsatz bei Nordhausen ausgelöst. Der Junge hatte sich bei der Polizei gemeldet und sehr detailliert beschrieben, dass er beobachtet habe, wie eine Frau in ein Auto gezerrt und entführt worden sei. Daraufhin wurde ein Sucheinsatz im Nordhäuser Ortsteil Herreden ausgelöst. An diesem waren nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Donnerstag Spezialkräfte, ein Hubschrauber und die Kriminalpolizei beteiligt.

Die Polizei suchte mit Spezialkräften nach der angeblich entführten Frau. Bildrechte: imago/Ralph Peters