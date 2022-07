Das im Oktober vergangenen Jahres zerstörte Kruzifix der Frauenberg-Kirche in Nordhausen ist restauriert. Wie Ralf Schumann vom Gemeindekirchenrat MDR THÜRINGEN am Montag sagte, hängt das Kreuz nun wieder an seinem alten Platz. Auch die zerbrochene Altartafel sei wiederhergestellt worden. Eine Restauratorin aus dem Eichsfeld hatte die Figur außerdem gereinigt.