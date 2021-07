In Wipperdorf im Kreis Nordhausen hat ein Lieferant 300 volle Getränkekisten verloren. Wie die Polizei mitteilte, fielen die Kisten am Mittwochnachmittag vom Anhänger eines Lkw, weil sich in einer Kurve die Ladeklappe öffnete. Die Kisten - vor allem mit Apfelschorle - verteilten sich daraufhin auf der Straße und auf dem Gehweg.

Die Straße musste von der Feuerwehr gereinigt werden. Bildrechte: MDR/SIlvio Dietzel