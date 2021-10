Der Abschied von der "Destille" ist schon fast zwei Jahre her. Weihnachten 2019 feierten die Nordhäuser zum letzten Mal in der beliebten Szenekneipe, die inzwischen abgerissen ist. Sie war eine der wenigen Alternativen zur Großraum-Disko oder Cocktailbar, einer der wenigen Orte, die das Nachtleben in der Kleinstadt bereicherten.