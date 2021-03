In Nordhausen sind die Außenarbeiten am Klimapavillon abgeschlossen worden. Industriekletterer montierten am Dienstag die lichtdurchlässige Membran am Gerüst auf dem Blasii-Kirchplatz. Nach MDR-Informationen wurde die Hülle von einer Spezialklettergruppe aus Süddeutschland auf das kuppelförmige Gerüst gezogen.