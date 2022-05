Das Mietshaus ist ein echter Hingucker. In Nordhausens Stolberger Straße bleiben Fußgänger stehen und Autofahrer lehnen sich über das Lenkrad, um einen Blick nach oben zu erhaschen. Dort oben hängt nicht nur das riesige Logo von "WBGreen One", sondern auch mehrere, große Grünstreifen.

Das Vorzeigeprojekt für ökologische Stadtbegrünung in Nordhausen.

Das Vorzeigeprojekt für ökologische Stadtbegrünung in Nordhausen. Bildrechte: MDR/Armin Kung

Das Gebäude mit der bepflanzten Außenfassade ist ein ökologisches Vorzeigeprojekt der Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG). Das Wohnungsunternehmen will grüner werden, deshalb entstand die Idee für eine Grünfassade, sagt Projektmanager Mario Vopel.

Für 5.4 Millionen Euro entstand ein sozialer Wohnungsbau , auf dessen Wänden 225 Quadratmeter Pflanzen wachsen. 5,4 Millionen Euro hat das die WBG gekostet, rund 1,6 Millionen kommen vom Land Thüringen. Die 14 Wohnungen sind bereits vermietet. Doch was nutzt diese Investition?

Die Mieter des WBGreenOne können sich über drei Grad Celsius kühlere Räume freuen als in anderen Gebäuden. Die Pflanzen sollen die Sonnenstrahlen abfangen und das Aufheizen der Wände verhindern. Das soll den Einsatz von energieintensiven Klimaanlagen zumindest reduzieren.

Bei den Grünstreifen handelt es sich um eine Art vorgehangene Fassade . Dahinter befinden sich Dämmplatten, wie auch an normalen Gebäuden.

Die Pflanzen wachsen in besonderen Behältern mit Substrat. Im Innenhof sammelt eine Zisterne Regenwasser, welches in den Hausanschlussraum im Keller geleitet wird. Dort werden dem Regenwasser spezielle Nährlösungen zugeführt. Über Wasserleitungen wird das Wasser zur Außenwand gepumpt und damit die Pflanzen tröpfchenweise versorgt. An den Pflanzen sind Sensoren angebracht, welche registrieren, ob ausreichend Wasser bei den Wurzeln ankommt.