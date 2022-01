Die Sanierung von Kirchtürmen ist fast immer mit Überraschungen verbunden. So auch bei der Sanierung der Dreikönigskirche in Frankfurt-Sachsenhausen. Im Turmknopf fanden die Arbeiter im vergangenen Jahr nicht nur Dokumente, sondern auch ein kleines Fläschchen mit einer merkwürdigen gold-gelben Flüssigkeit. Trinken oder nur daran riechen wollte zunächst niemand.

Die Frankfurter Historikerin Ulrike Schubert fand aber schon beim Entschlüsseln des beigelegten Dokuments einen Hinweis. Die neun Arbeiter, die 1880 das Fläschchen und die Papiere in die Zeitkapsel gelegt hatten, schrieben dort: "Sollten nach Reihen von Jahren unsere Namen gelesen werden, so trinke man einen Schluck Nordhäuser auf unser Wohl, und sollten auch unsre Körper schon unter der Erde liegen."

Die braune Färbung konnte Thomas Müller den Frankfurtern schnell erklären. Im 19. Jahrhundert lieferten die Nordhäuser ihren Korn in Fässern und nicht in Flaschen. Korn hatte so bisweilen die Farbe von Cognac und Whisky. Offenbar hatten die Turmarbeiter in einer Kneipe den Korn geholt und in das bestens geeignete Fläschchen abgefüllt. Dass man im Hessischen ein Nordhäuser Produkt findet, sei durchaus üblich gewesen, sagt Müller.