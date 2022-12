Der Kreis Nordhausen nimmt nur noch angemeldete Notfall-Patienten aus Nachbarkreisen in seinen Krankenhäusern auf. Wie das Landratsamt mitteilte, müssen sich Rettungsfahrzeuge bei der Zentralen Leitstelle in Nordhausen anmelden, bevor sie Patienten in Nordhäuser Krankenhäuser bringen. Landrat Matthias Jendricke (SPD) habe eine entsprechende Notverfügung erlassen.