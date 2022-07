Für die 13 Teilnehmenden des ASF in der Gedenkstätte Buchenwald stehen Arbeiten am Gedenkweg Buchenwaldbahn, in der Restaurierungswerkstatt und an Gedenksteinen für aus dem Konzentrationslager deportierte Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt. Dem zweiwöchigen ASF-Camp ab Sonntag folgt eines des SCI, zu dem Teilnehmende aus Aserbaidschan, Mexiko, Spanien und Deutschland erwartet werden.