Zwei Mitarbeiter der Gedenkstätte Mittelbau-Dora moderieren das Gespräch: "Welche Erinnerungen hast du an deine Kindheit?", fragt eine Moderatorin. "Wir hatten dann plötzlich keinen Vornamen mehr. Ich war nur noch der Jüd (Anm. d. R.: ostfriesisch für Jude)". Sein bester Freund Hermann sagte eines Tages: "Ich darf nicht mehr mit dir spielen, weil du Jude bist." Darauf hin sei Weinberg weinend nach Hause gerannt und habe seine Mutter gefragt, was das zu bedeuten habe. Sie meinte, da gebe es jetzt mit den Nationalsozialisten eine neue Regierung in Deutschland, aber das würde sich schon wieder ändern. Es wurde aber immer schlimmer, sagt Weinberg. "Die deutschen Jungs haben uns verachtet und mit Steinen beworfen."

Die Arisierungsgesetze ordneten an, dass Juden nur noch zu bestimmten Zeiten einkaufen durften. Oft kam seine Mutter vom Einkaufen mit leeren Taschen nach Hause. Es hieß, es hätte nichts mehr gegeben. Zum ersten Mal erlebte Weinberg eine Stigmatisierung aufgrund seiner Religion. "Die Jugendlichen können sich heute nicht mehr vorstellen, was ihre Großeltern mal durchgemacht haben." Deshalb spricht er zwei Mal die Woche vor Schülern in seiner ehemaligen jüdischen Schule in Leer. Mit Blick auf die aktuelle Weltlage sagt er, seit dem Zweiten Weltkrieg habe man gesagt: "Nie wieder Krieg!". Und seit dem Zweiten Weltkrieg sei nur noch Krieg auf der Welt. "Was ist los mit uns Menschen?" Religion habe viel damit zu tun, sagt Weinberg.