Nach Ende des Krieges sucht Weinberg nach Verwandten. Er findet nur noch seine Schwester und seinen Bruder. 1947 emigriert er mit seiner Schwester nach New York. Er fängt ein neues Leben an. Deutschland sei ein Schutthaufen gewesen. "Wir wollten nichts mehr von Deutschland wissen", sagt er. Immer wieder fragt er sich, wie er mit dem ganzen Leid, das er erfahren hat, leben soll. Die Amerikaner sagten ihm: "You must forget". Am 2. Januar 1954 eröffnet er ein Lebensmittelgeschäft.